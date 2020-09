Britney Spears non solo desidera liberarsi dalla gabbia che è la conservatorship, ma tramite il suo avvocato ha fatto sapere che vorrebbe che il pubblico venisse a conoscenza di tutti i dettagli del suo processo sulla sua tutela legale. Il padre Jamie Spears si è fortemente opposto, motivando la sua posizione con “sono affari di famiglia, i media non devono ficcare il naso tra cartelle mediche e pratiche finanziarie, non gioverebbe alla salute di mia figlia”.

Durante l’udienza di ieri Jamie ha subito un duro colpo, perché la giudice Brenda Penny ha dato ragione alla popstar i Gimme More.

“Il tutore legale non è riuscito a dimostrare che non vi è alcun diritto all’accesso del pubblico ai procedimenti che riguardano la persona sotto tutela. Soprattutto alla luce della posizione espressa da Britney Spears”.

Britney Spears finalmente è stata ascoltata.

Una nuova udienza è stata fissata per il 10 novembre ed entro quella data probabilmente avremo nuove informazioni sulla conservatorship, dettagli che Jamie voleva tenere sigillati.

“The conservator has failed to demonstrate that there is no right to public access to conservator proceedings… especially in light of the conservatee’s expressed position.” – Judge Brenda Penny on the motion to seal #FreeBritney pic.twitter.com/sRsxyGinOz — Britney Fan (@BritneyHiatus) September 16, 2020

Non più solo l’American Civil Liberties Union, adesso anche l’avvocato Lisa MacCarley (che da 25 anni si occupa di casi di conservatorship in California) si è schierata dalla parte di Britney. La donna è anche scesa in strada, davanti al tribunale per manifestare insieme al movimento FreeBritney.

Good night, dear Britney. You are loved and the world is a better place because you are in it. #FreeBritney @britneyspears @freebritneyla @freebritneynyc @freebritneycgngermany https://t.co/qMFynYNvUr — Lisa MacCarley (@LisaMaccarley) September 17, 2020

Lisa MacCarley manifesta per Britney Spears.