Dopo mesi di battaglie legali con suo padre, finalmente è arrivata una prima importante vittoria per Britney Spears. La popstar nelle scorse settimane ha chiesto di essere rappresentata da un team di avvocati, ma Jamie Spears si era opposto usando come scusa gli alti costi che avrebbe avuto un gruppo di legali al lavoro per anni su questo complicato caso.

Jamie ieri aveva richiesto la presenza in aula di Britney Spears, che però è rimasta a casa, al suo posto c’erano l’avvocato, Samuel Ingham (che ci ha fatto sapere che la cantante supporta il movimento FreeBritney) e sua madre Lynne. Il legale ha dichiarato: “Io e Lynne siamo le fonti di informazioni per le volontà della mia cliente. Chiaramente, gli obiettivi di Jamie sono di ostruire la nomina di un fiduciario aziendale che entri a tempo indeterminato in questa tutela. L’unico modo per assicurarsi che la voce di Britney venga ascoltata sarà che lei abbia un completo team legale qualificato per metterla in condizioni di parità con Jamie”.

La giudice Brenda Penny ha approvato la richiesta di Britney Spears, che da oggi avrà un suo team di legali a disposizione per allontanare il padre dalla conservatorship e decidere liberamente chi dovrà gestire il suo enorme patrimonio finanziario.

Jamie…



Subito dopo l’udienza, il make up artist della principessa del pop (e amico del suo fidanzato) ha rivelato un’altra importante novità: “Da ora è lei a gestire il suo profilo Instagram, ragazzi è ufficiale. E ai folli che offendono Sam dico che senza il suo supporto questo cambiamento non sarebbe avvenuto“.

Insomma, due belle vittorie per Britney!

‼️ #FREEBRITNEY UPDATE: #BritneySpears court appointed counsel was officially approved. Moving forward Britney is going to have even more representation to take out her father. pic.twitter.com/8IwNMdd1YG — #FREEBRITNEY (@monalisaney81) October 14, 2020

ES OFICIAL: “La corte anula las objeciones. Se concede la petición del abogado litigante” *Britney Spears ahora tendrá un nuevo y poderoso equipo de abogados para enfrentar la situación de la tutela*#FreeBritney pic.twitter.com/kseyPABoGl — Britney Spears Latinoamérica (@BSpearsLatino) October 14, 2020

Judge Brenda Penny has approved Britney Spears’ request to hire highly qualified litigators to defend her and expose her father in her conservatorship case. This is awesome news for Britney herself and #FreeBritney 🙏 pic.twitter.com/c14ppzN67x — Bruno #FREEBRITNEY (@brunolovesbrit) October 14, 2020