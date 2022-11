Britney Spears non prende bene una dichiarazione di Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown – nel corso di una nuova intervista realizzata sul retro di un’auto per The Drew Barrymore Show – ha dichiarato che vuole interpretare Britney Spears in un film.

“Cosa mi piacerebbe fare a livello lavorativo? Mi piacerebbe interpretare una persona reale” – ha risposto l’attrice di Stranger Things – “Magari Britney Spears. Penso che la sua storia prima di tutto risuoni come la mia. Come crescere sotto gli occhi del pubblico. Non la conosco, ma, quando guardo le sue foto, sento di poter raccontare la sua storia nel modo giusto. E solo nel suo modo. […] Penso che la sua storia sia simile alla mia, cresciute sotto gli occhi del pubblico. Guardando i suoi video, le interviste di quando era più giovane, sento di poter raccontare la sua storia nel modo giusto”.

Queste dichiarazioni hanno fatto il giro del web e sono arrivate alle orecchie anche di Britney Spears che – al contrario di ogni previsione – non ha reagito affatto bene. “Ho sentito che c’è gente che vuole fare film sulla mia vita” – ha scritto su Instagram – “Bellezze, non sono morta! Nonostante sia molto chiaro che preferirebbero che lo fossi!”

Ehm?



