Britney Spears in questi giorni ha pubblicato su Instagram una serie di post: alcuni video di lei che balla, un suo disegno, una foto di Audrey Hepburn, una citazione da boomer ed una foto in costume in cui mostra il suo tatuaggio preferito “che ironia della sorte non vedete mai!”.

Il tatuaggio si trova infatti sul collo poco sotto l’attaccatura dei capelli, è una scritta ebraica che significa mem hey shin, ovvero guarigione.

“Il rosa acceso fa risaltare la mia abbronzatura 🌸👙🌸!” – ha scritto Britney Spears nella descrizione del post – “Avete mai visto il tatuaggio sul retro del mio collo prima? È ebraico, è una lingua scritta al contrario! Dice Mem Hey Shin e significa guarigione! È il mio tatuaggio preferito ma ironia della sorte non lo vedete mai 😉😉😉!“.

Ovviamente il tatuaggio già lo conoscevano i fan di Britney Spears dato che i paparazzi hanno immortalato ogni dettaglio della sua vita (e del suo corpo).

Il mese scorso sempre su Instagram Britney Spears si era lasciata andare ad uno sfogo “contro” i documentari che testimoniavano il Free Britney, movimento che in realtà il fidanzato di lei sostiene ed applaude. Per questo motivo sono in molti a credere che i profili social della Spears siano gestiti da terze persone non da lei.

“Il 2021 è decisamente migliore del 2020 ma non sapevo che sarebbe stato così! Sono usciti tanti documentari su di me quest’anno con le opinioni di altre persone sulla mia vita. Cosa posso dire? Ne sono profondamente lusingata. Questi documentari sono così ipocriti… criticano i media e poi fanno la stessa cosa. Dannazione non vi conosco ma voglio ricordarvi che anche se ho avuto dei momenti piuttosto difficili nella mia vita, ho avuto molti più momenti incredibili. Purtroppo penso che il mondo sia più interessato al negativo di quello che mi riguarda. Non dovremmo pensare al futuro? E allora perché evidenziare i momenti più negativi e traumatizzanti della mia vita da sempre? Comunque spero che stiate tutti bene”.