Non soltanto la privazione totale delle libertà più basilari, l’invasione della privacy e le minacce, all’incubo di Britney Spears potrebbe aggiungersi anche la manipolazione mentale a sfondo religioso. Secondo il portale TMZ Jamie Spears e alcuni elementi del team Spears (dalla denuncia molto facile) pare abbiano cercato di “curare” i problemi mentali della popstar a colpi di Bibbia e Vangelo. Sembra che alla principessa del pop fosse concesso di leggere soltanto testi sacri e che chiunque si avvicinasse alla star dovesse essere un ‘buon cristiano’.

Adesso si spiega la svolta alla Claudia Koll e i tanti post sulla Bibbia che Britney Spears pubblicava tra il 204 e il 2018.

Le nostre fonti dicono che Jamie, Robin e Lou andavano letteralmente in giro con la Bibbia in mano, facendo proselitismo della parola di Dio. Ci è stato detto che avrebbero permesso a Britney di leggere solo materiale religioso. Ci riferiscono che c’era una grande intolleranza per chiunque non fosse un “buon cristiano” nella vita della cantante.

TMZ reports that their sources have told them that Jamie Spears, Lou Taylor, and Robin Greenhill basically followed Britney Spears around everywhere with a bible and allowed her to read nothing except the bible.

They tried to “cure her mental issues with religion.” #FreeBritney pic.twitter.com/AN4A08Sg0O

