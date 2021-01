Tra cornuti, Superman, Batman e pagliacci di vario genere che mercoledì sera hanno assaltato il Campidoglio a Washington c’era anche un ex marito di Britney Spears. Jason Allen Alexander (che ha anche parlato del movimento Free Britney) fiero della sua impresa cretina si è fatto alcuni selfie a Capitol Hill ed è stato riconosciuto dalla sua sedicente cugina: “Sto realizzando che l’idiota di mio cugino che è anche stato sposato con Britney Spears, adesso è al Campidoglio. Sono imparentata ad un terrorista“.

La notizia poi è stata confermata da TMZ: “Possiamo confermare che l’ex marito di Britney Spears, Jason Alexander, ha assistito in prima fila al tentato colpo di stato al Campidoglio, perché faceva parte della protesta pro-Trump. Quello che vedete in queste immagini è davvero lui. Jason Allen Alexander per adesso non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma possiamo dire che sembrava orgoglioso di essere lì visto che si è scattato varie foto con il suo cappellino ‘Trump 45’. Altro da aggiungere? Alexander e Britney si sono sposati a Las Vegas nel 2004, ma è durata davvero poco questa unione“.

Per fortuna la principessa del pop è stata sposata con questo signore solo 55 ore.

Britney Spears’ ex fiancé for 55 hours was one of the insurrectionists who invaded the U.S. Capitol yesterday. pic.twitter.com/YuAGLQpAsp — Britney Fan (@BritneyHiatus) January 7, 2021

Britney Spears’ ex-husband of 55 hours, Jason Alexander, participated in storming the US Capitol. pic.twitter.com/CQ9teTLgLt — BreatheHeavy (@breatheheavycom) January 7, 2021