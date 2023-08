Britney Spears, l’assurda decisione dei due figli prima di trasferirsi

Esattamente un anno fa Kevin Federline ha dichiarato che Sean Preston e Jayden non vedevano Britney Spears da mesi: “Per loro scelta non vogliono vederla da mesi. Hanno anche deciso di non essere presenti al matrimonio. Io penso che la tutela legale del padre l’abbia salvata. Perché quando lui è subentrato nella sua vita tutto si è sistemato. Se devo dire la mia credo che le abbia salvato la vita. Adesso mette foto senza vestiti e io mi sono scusato con i miei figli per le conseguenze che quelle immagini potrebbero avere sulle loro vite. Sono adolescenti e vanno al liceo“.

La principessa del pop ha replicato all’ex marito dandogli del fannullone, dicendo che da 15 anni non lavora e che i suoi figli preferiscono stare con lui perché fuma erba.

Purtroppo a distanza di un anno nulla è cambiato. Tra poco Kevin Federline, Sean e Jayden si trasferiranno dalla California alle Hawaii, dove le leggi in materia di ‘mantenimento dei figli’ sono diverse. Una volta alle Hawaii Kevin riceverà l’assegno mensile di 40.000 $ fino a compimento dei 23 anni di entrambi i figli (in California il limite è 18 anni). TMZ ha fatto sapere che i due figli di Britney hanno deciso di andarsene senza salutarla.

Sarebbe interessante sapere se a questi due fanno schifo anche i soldi della loro madre, li stessi che gli permettono di fare la bella vita con papà Kevin.



Britney’s sons refused to see her before they move to Hawaii on Tuesday.

A new report suggests Kevin was encouraging them to sit down with Britney before the move, but “he wasn’t going to force them to sit down with their mom if they weren’t up for it.”

In 2022, Britney posted… pic.twitter.com/GAXuvYNL3h

