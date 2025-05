Britney Spears: La sua divertente avventura in aereo

Britney Spears ha condiviso su Instagram un aneddoto bizzarro riguardante un suo volo. La cantante ha raccontato di aver scambiato un aereo con divieto di fumo per uno dove fosse permesso. Mentre beveva vodka per la prima volta, ha avuto voglia di una sigaretta, e un amico gliene ha accesa una, provocando l’intervento delle hostess. Queste, preoccupate, l’hanno fatta andare verso la parte posteriore dell’aereo.

Britney ha inizialmente pensato di ricevere un trattamento speciale, sorprendendosi dell’attenzione riservata a lei. Tuttavia, la situazione è degenerata quando l’assistente di volo ha chiamato la sicurezza per il suo comportamento. La cantante ha descritto la sua esperienza come imbarazzante, sottolineando come la hostess sembrasse non gradirla fin dall’inizio.

Inoltre, ha rivelato che durante i primi venti minuti del volo non c’era praticamente nessuno a bordo, eppure l’assistente continuava ad impedirle di muoversi, sottolineando di non gradire la sua invadenza. Infine, Britney ha menzionato un nuovo progetto chiamato “B-Tiny”, mostrando entusiasmo per un accessorio floreale che aveva indossato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it