In USA la liberazione di Britney Spears è stata un’evento davvero importante, tanto che la CNN, la ABC, FOX News e tutte le maggiori emittenti hanno seguito live quello che accadeva fuori dal tribunale di Los Angeles.

Secondo Page Six Britney sarebbe scoppiata a piangere di gioia dopo la notizia della sospensione di suo padre: “Era quasi incredula quando ha saputo il verdetto. È scoppiata in lacrime dopo aver ascoltato la decisione del giudice. Britney credeva che non avrebbe mai visto il giorno in cui il controllo di suo padre su ogni singolo aspetto della sua vita sarebbe finito. È sotto shock e senza parole, ma letteralmente salta di gioia. Non provava una gioia così da 13 anni“.

Il fidanzato della popstar, Sam Asghari, ha pubblicato una storia in cui menziona anche i fan: “Ce l’ha fatta! I suoi fan sono chiamati ‘esercito’ per una ragione“. Perché se i media hanno iniziato a prestare attenzione a questo caso in effetti è anche merito di noi fan.

Britney Spears, le parole del suo avvocato, Matthew Rosengart.

“Un incubo orchestrato dal padre con altre persone. E sono così orgoglioso di lei, per il suo coraggio, la sua forza e la sua determinazione. Posso dirvi che lei è molto grata a tutti voi e lo sono anche io. Sono felice di dire che Jamie Spears non è più il tutore della mia assistita. Jamie Spears è stato sospeso e sarà rimosso permanentemente presto. Jamie Spears e chiunque altro coinvolto in questa storia dovrà affrontare conseguenze ben peggiori di queste. Avremo giustizia per Britney, per quello che le hanno fatto in tutti questi anni. Adesso Jamie dovrà fornirci tutti i documenti. Il supporto del movimento Free Britney è stato fondamentale. Il prossimo passo è la fine della conservatorship e accadrà a novembre. Se tornerà ad esibirsi sui palchi è una decisione che spetta a lei. Per molto tempo le decisioni sono state prese per lei e adesso sarà lei a prenderle”.