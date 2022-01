“Quindi ieri sera mi sono ammalata davvero ed avevo la febbre alta?” – ha scritto Britney Spears su Twitter prima di entrare nel focus della polemica – “Ho visto mia sorella in tv rilasciare un’intervista per promuovere il suo libro e non ho molto capito perché quando mi ammalo divento la regina del dramma, quindi pensavo davvero di morire, non sto scherzando. Avevo brividi ovunque, mi scoppiava la testa e la mia temperatura era alta“.

La cantante ha poi incalzato:

“Di ieri sera sono state due le cose che più mi hanno infastidito. La prima è che mia sorella ha detto che il mio comportamento era fuori controllo, quando non mi è mai stata vicino in 15 anni. Perché ne parla ora? Perché vuole vendere il suo libro a mie spese? Davvero? “Ho chiesto a mia sorella perché si è esibita con i remix delle mie canzoni sapendo che erano anni che cercavo di far cambiare il mio show. Le sue parole sono state “Non è stata una mia idea.” Spero che il tuo libro venda bene Jamie Lynn. So che sembra stupido che io mi arrabbi per i remix delle mie canzoni, ma ho scritto la maggior parte di esse ed ho lavorato sodo. Lei non ha mai dovuto lavorare per nulla. Le è sempre stato dato tutto su un piatto d’argento.”

La Spears ha poi rinfacciato alla sorella l’esibizione sulle note di Till The World Ends fatta ai Radio Disney Music Awards in suo onore.



“Non posterò molto su Instagram per un bel po’. I media, in questo bussiness sono sempre stati estremamente malvagi con me. Ho dato tanto ma non ho mai ricevuto nulla indietro. La Bibbia dice “dai e dovresti ricevere”. Beh, non nella mia vita.” Proprio come nella mia famiglia. Ho chiesto alla mia sicurezza qualcosa per farmi passare la febbre e mi è stato risposto di no. La mia famiglia ha rovinato i miei sogni cercando di farmi sembrare la pazza della situazione anche con 40 di febbre, non riuscendo a muovermi nel mio letto. La mia famiglia ama da sempre buttarmi giù e ferirmi e sono disgustata da loro.”

La cantante ha poi confessato di avere male alla gola, ma di aver paura di vedere un dottore.

Spero per Britney che prima o poi riesca a liberarsi totalmente da questo situazione.

Britney Spears addresses her sister’s claims about her.

“She was never around me much 15 years ago at that time so why are they even talking about that unless she wants to sell a book at my expense?.. She never had to work for anything. Everything was always given to her.” pic.twitter.com/kDrBQVBIv8

— Pop Base (@PopBase) January 14, 2022