Lynne Spears è forse l’unico membro della famiglia di Britney Spears ad aver cercato di aiutarla a liberarsi della conservstorship. Due anni fa la donna ha chiesto di essere informata sulla tutela legale della popstar e recentemente ha appoggiato la figlia dichiarando che il padre non è adatto ad essere il suo tutore.

“Sono intervenuta in questa conservatorship per controllare che tutto fosse fatto negli interessi di mia figlia. Purtroppo non è così. Da quando è Jamie tutore di nostra figlia ha attuato un controllo maniacale sulla sua vita. È faticoso e terrificante, è come vivere in una prigione o in un reality. Jamie ha assunto un medico per curare Britney, ma credo che il dottore le stesse prescrivendo delle medicine inappropriate. Ormai il rapporto tra mia figlia e il padre si è ridotto soltanto a paura e odio. Con i suoi comportamenti Jamie ha rovinato anche il rapporto con i nipoti dopo che ne ha aggredito il più piccolo”.

Ieri Lynne ha risposto ad un fan che l’ha accusata di non aver aiutato abbastanza Britney: “Io ho aiutato mia figlia usando il mio avvocato e il sistema legale sin dal primo giorno e non usando i social media o i media. Devi fare meglio le tue ricerche! Mi dispiace che tu sia così disinformato! Buona giornata e prova ad avere più positività“.

Quando Jamie Lynn Spears è stata scelta dal padre come erede della fortuna della sorella in caso di morte della popstar, i fan di Britney sono andati su tutte le furie. La rabbia del B Army però è aumentata dismisura quando la stessa Britney si è scagliata pubblicamente contro la sorella. Per questo ieri Lynne ha chiesto a tutti di smetterla di offendere sua figlia minore. Tutto è nato da un post Instagram della donna, nella foto in questione c’era un’enorme ragnatela e il tenore dei commenti era questo: “Ma che bella, questa è la casa di Jamie Lynn”, “Quel ragno è Jamie Lynn che decora casa sua“. Lynne ha risposto a diversi fan con dei secchi: “Stop!”

Ma ecco delle immagini esclusive di Lynne che cerca di fermare la shitstorm contro Jamie Lynn…



Lynne should of learned about the word stop years ago when she could of put a stop to the torture her daughter went through, but yeah only if you had mouth Jamielynn online, does she know what stop means… #FreeBritney pic.twitter.com/TVSq4sCnmD

