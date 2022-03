Da quando Britney Spears si è riappropriata dei propri social network non si risparmia. Recentemente ha anche pubblicato un post (poi rimosso) in cui insinua dubbi sulla reale causa della morte di Brittany Murphy, attrice italo-americana (vero cognome Bertolotti) morta misteriosamente nel 2009.

“Ho visto questo online oggi” – ha scritto Britney Spears su Instagram pubblicando una cover del magazine People con in copertina una foto dell’attrice con scritto ‘Cosa è successo davvero a Brittany Murphy?‘ – “Qualcun altro è curioso? Lei è morta a 32 anni. Mmmh. Lo so che è successo tanto tempo fa ma stanno ancora investigando!”.

Brittany Murphy morì come detto all’età di 32 anni, il 20 dicembre 2009, a causa di quello che sembrerebbe essere stato un arresto cardiaco. Secondo le fonti è stata la madre a trovarla priva di sensi nella vasca da bagno della casa di Los Angeles intestata al marito, trovato morto anche lui poco dopo.

Britney Spears come Brittany Murphy? La cantante insinua un dubbio

Britney Spears questions Brittany Murphy’s mysterious death in a now-deleted Instagram post. Murphy originally bought the Hollywood home, fully furnished, from Spears who had lived there with Justin Timberlake. pic.twitter.com/tN9fGQHxhe — Pop Crave (@PopCrave) March 6, 2022

Britney Spears nel corso di questi mesi ha più volte detto che qualcuno avrebbe cercato di ucciderla ed il post su Brittany Murphy getta ombre anche su questa misteriosa morte. Che qualcuno l’abbia uccisa? Nel dubbio, per evitare probabili polemiche, la cantante ha rimosso il post in questione.

Britney has stated multiple times she felt people connected to the conservatorship were trying to kill her. pic.twitter.com/t3Y5Vbe1Qi — BreatheHeavy (@breatheheavycom) March 4, 2022

“What Happened, Brittany Murphy?”, il documentario della HBO sulla misteriosa morte dell’attrice

La cantante non è l’unica a chiedersi cosa sia realmente successo alla Murphy, dato che lo scorso ottobre la HBO ha realizzato un documentario dal titolo What Happened, Brittany Murphy? cercando di far chiarezza sull’accaduto.

Ecco cosa scrive la pagina Wikipedia di Brittany Murphy in merito al suo decesso: