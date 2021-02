Le mura alzate da Jamie Spears intorno alla figlia stanno lentamente crollando dopo l’uscita del documentario Framing Britney Spears. Prima il sostegno di decine di celebrità, poi gli attacchi frontali di Sam Asghari e alla fine anche un post della popstar. Adesso si aggiunge anche una testimonianza choc di una fonte vicina alla cantante, che a Page Six ha rivelato che Jamie avrebbe messo in castigo Britney perché ha incontrato un amico.

“Per noi che lo conosciamo è come se lui fosse ubriaco del potere che ha sulla vita di Britney. Lei vuole lavorare, vuole fare musica ed esibirsi, ma lui la controlla troppo e lei preferisce stare ferma. Britney non ha l’aiuto di cui ha bisogno per essere in grado di controllare le proprie finanze, per affrontare pienamente i suoi problemi di salute mentale e per essere la madre che vuole essere. Jamie non le lascerà avere alcuna libertà o responsabilità sulla propria vita. Quest’estate, suo padre l’ha tenuta in punizione per più di tre settimane perché ha avuto il coraggio di incontrare un amico per una passeggiata sulla spiaggia. Pensate che lei e l’amico erano anche a distanza e con la mascherina. Questa donna ha 39 anni e viene messa in punizione! Non vuole che lei veda i suoi amici, non vuole che incontri altre persone nel mondo dell’intrattenimento, le dice che tutti hanno cattive intenzioni, quando chiaramente non è vero. Cerca di metterle in testa che tutti vogliamo il suo male e sparliamo di lei, ma Britney sa che non è la verità”.

Che Jamie e il team che la segue non vogliano che Britney incontri fan, colleghi e amici potrebbe essere vero. Iggy Azalea in passato ha dichiarato che incontrare Britney era difficile (quando lavoravano al loro duetto Pretty Girls) e che stare sola con lei era impossibile. Noi non possiamo sapere se la Spears abbia o meno bisogno di una tutela legale, di sicuro però il padre adesso non è la persona giusta per stare a capo della conservatorship e a dirlo è stata la stessa Britney attraverso i suoi legali.

