Mathew Rosengart sta seguendo il caso di Britney Spears da soli due mesi ed ha fatto molto di più del suo predecessore (scelto dal team di Jamie Spears) che è rimasto a fianco della popstar per anni. L’avvocato ha smascherato Jamie ed ha chiesto all’uomo di dimettersi immediatamente.

“Ha detto che accetterà di farsi da parte per il bene di Britney? Deve dimettersi subito e questo è anche nel suo interesse. Britney Spears non verrà più bullizzata e nessuno potrà più cercare di estorcerle del denaro. Il signore in questione ha cercato di avere 2 milioni di dollari per andarsene. Ha giustificato tutto dicendo che servono per pagare nuove spese dei suoi avvocati e degli esperti dei media. Il signor Spears ha già preso troppi milioni dalla figlia, cerca di tenerla in ostaggio.

Avendo finalmente riconosciuto che il suo tempo come tutore legale della figlia è giunto al termine, il signor Spears è obbligato a dimettersi senza condizioni e senza cercare di strappare altri soldi a Britney. Ogni giorno in più che lui resterà tutore noi indagheremo sui movimenti nel patrimonio della mia assistita. In ogni caso chiedere altro denaro non farà che aggravare la posizione del signor Spears”.