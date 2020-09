Britney Spears ha chiesto ufficialmente che il padre non sia più il suo tutore legale ed ha anche fatto un endorsement al movimento FreeBritney. Jamie Spears non deve aver preso bene la notizia, perché i suoi avvocati hanno contrattaccato rivelando che la principessa del pop qualche mese fa ha rifiutato di fare un’apparizione al The Zone, una mostra dedicata a Britney. Sembra che la popstar americana abbia rifiutato 1 milione di dollari, che avrebbe ottenuto semplicemente presentandosi al The Zone per pochi minuti.

Sui documenti depositati dai legali di Jamie si legge: “Britney Spears ha rifiutato di impegnarsi in qualsiasi attività commerciale, inclusa una singola apparizione in una mostra a lei dedicata, dove era richiesto uno sforzo minimo, con conseguente richiesta di rimborso della proprietà per l’importo anticipato di ben $ 1.000.000. Non c’è più cooperazione, Britney Spears non sembra interessata al suo benessere finanziario e alla conservazione dello status di artista icona della musica. La situazione piuttosto che migliorare è peggiorata”. FreeBritneyLA su Instagram scrive: “Jamie cita il suo rifiuto di lavorare come prova che le condizioni di Britney stanno peggiorando“.

Nulla di nuovo, infatti lo scorso marzo un insider rivelò che Britney non aveva intenzione di tornare al lavoro, almeno fino a che fosse stata nella gabbia che è la conservatorship. La decisione di Britney di non lavorare (per il momento) pare venga utilizzata per dimostrare che la popstar americana non è capace di badare a sé stessa e alle sue finanze. In pratica la Spears ad oggi non è nemmeno libera di prendersi una pausa.