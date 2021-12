Vogue ha pubblicato un articolo su come Britney Spears durante la promozione e le esibizioni per il suo terzo album sia diventata una fashion icon. Nell’articolo è citata anche Alina Campbell, che ha disegnato molti dei capi indossati dalla principessa del pop tra il 2001 e il 2002.

Con l’occasione la costumista ha rivelato un aneddoto su un look creato per Britney Spears, ma che non ha mai visto la luce. Si tratta di una collana piena di croci, che doveva essere applicata ad una t shirt. Il progetto è naufragato perché potenzialmente controverso e troppo simile ad alcuni costumi di Madonna.

“Ho appena trovato questa collana con le croci che ho realizzato per Britney Spears durante la “Britney Era”. Sarebbe stata cucita su una maglietta corta per una performance. Il progetto è stato bocciato perché poteva essere troppo controverso con tutte queste croci (e forse perché troppo simile a Madonna). L’ho appena trovato avvolto in un telo e mi sono ricordata cos’era! Un lavoro mai davvero finito e non ha mai visto la luce del giorno. – ha scritto Alina – A volte le cose non funzionano… e altre sì! Pubblicherò altri progetti che ho fatto per lei, come quelli per Overprotected”

In effetti questa collana ricorda un po’ quella di Madonna in Like a Virgin. In ogni caso non ci siamo persi un look iconico.

Britney Spears: il look scartato.