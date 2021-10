Sappiamo bene che tra Britney Spears e sua sorella Jamie Lynn ormai i rapporti sono pessimi, ma fino ad oggi il cognato della popstar non si era mai esposto sul caso della conservatorship. Ieri dei fan della principessa del pop hanno pubblicato alcune conversazioni avute con Jamie Watson, marito di Jamie Lynn. In queste chat l’uomo prende le parti di Jamie Spears (che fantasia di nomi in questa famiglia) e ridicolizza la tutela che ha tolto la libertà alla cantante per 13 anni.

“Mia moglie non è stata altro che una sorella perfetta. È un fatto. Britney fa quello che vuole. Controllata? Prende jet privati e va in vacanza dove vuole. Vorrei essere controllato così anch’io. Se non avesse avuto suo padre, sarebbe morta. Non mi giustificherò con persone che credono a tutto ciò che gira su internet”.

No Jamie 3.0, non crediamo a quello che “leggiamo su internet”, ma a quello che ha raccontato Britney e che ha confermato il suo avvocato Matthew Rosengart. La favola del Free Britney come movimento cospirazionista portato avanti da fanatici non è più credibile.

Jamie Lynn’s husband, Jamie Watson, says Britney would be “broke and dead” if it wasn’t for Jamie Spears. pic.twitter.com/dMOYx988G3

Jamie Lynn’s husband Jamie Watson tells Jamie Lynn fans that Britney would be “broke and dead” without her father and that Jamie Lynn is the perfect sister. #FreeBritney pic.twitter.com/DpelFSGCCW

JL’s husband Jamie Watson says that the world hates the fact that Britney would be “broke and dead” without Jamie and that people believe everything they read on the internet.

This confirms that Jamie Lynn thinks that #FreeBritney is a conspiracy and Britney needs the cship. pic.twitter.com/zLjMqggplR

