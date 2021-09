Ieri si è svolta un’importantissima udienza per la fine della conservatorship di Britney Spears. Jamie Spears e i suoi avvocati volevano che la tutela fosse chiusa al più presto, probabilmente per evitare di essere indagati. Il legale della popstar invece si è opposto ed ha chiesto alla giudice che Jamie fosse soltanto sospeso, in modo da poter avere il tempo di analizzare tutti i movimenti sui conti della sua assistita negli ultimi 13 anni. Alla fine la giudice ha assecondato la richiesta di Matthew Rosengart e il padre della cantante americana dopo 13 anni è stato sospeso dal ruolo di tutore.

Secondo i media americani se la tutela fosse terminata ieri Jamie non sarebbe stato costretto a consegnare centinaia di documenti sul patrimonio della figlia. Adesso invece il team legale di Britney analizzerà ogni mossa che è stata fatta per oltre un decennio alle spalle della principessa del pop. Mr Spears è anche stato accusato di aver piazzato delle cimici nella camera da letto di Britney.

Immagini in diretta da “Fox News LIVE” che oltre a mostrare le diverse angolazioni in attesa di una conferenza stampa imminente, sta mostrando i momenti in cui i fans hanno saputo della notizia di Jamie Spears sospeso dal ruolo di tutore legale di Britney. #FreeBritney pic.twitter.com/e7MFvvHCmm — LALLERO (@see_lallero) September 29, 2021

Britney Spears: nominato un nuovo tutore temporaneo.

La giudice Penny dopo aver sospeso Jamie ha incaricato John Zabel di sostituire temporaneamente l’uomo nel ruolo di tutore del patrimonio di Britney Spears. Il 12 novembre ci sarà l’udienza definitiva per terminare la tutela.

E c’è un’altra bella notizia, secondo quando deciso dal tribunale di Los Angeles, da oggi chiunque abbia avuto contatti con Britney e firmato un patto di riservatezza (NDA) potrà parlare liberamente. Sono certo che da oggi molti parleranno e sapremo altre verità su quello che ha subito Britney.

“LA STANZA DA LETTO IN CUI LA MIA CLIENTE VIVE TUTTORA” #FreeBritney — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) September 29, 2021