Britney Spears ha scritto una canzone per Colin Farrell: “Sulle loro telefonate notturne”

Nel 2003 Britney Spears – dopo aver chiuso con Justin Timberlake – ha frequentato per un breve periodo Colin Farrell. Il nome dell’attore in queste settimane è tornato ad essere associato a quello della popstar perché lui sarebbe terrorizzato dal libro che lei sta per pubblicare.

A quanto pare però la principessa del pop non solo è uscita qualche volta con Colin, ma gli ha anche dedicato una sua canzone, Don’t Hang Up. Il co autore della bonus track di In The Zone, Joshua Schwartz, l’ha rivelato in un podcast.

“Penso che quella canzone parli di telefonate notturne. Britney Spears uscendo con Justin in quel momento, ma si sono lasciati mentre stavamo lavorando all’album In The Zone. Dopo la rottura, ha avuto una diversi appuntamenti e ha iniziato a vedere Colin Farrell. Ricordo di essere stato lì in quel periodo. Ero a Los Angeles quando mi ha informato del suo appuntamento con lui. Ricordo di aver detto: “Non so chi sia”. Lei ha risposto: ‘Minority Report, l’hai visto? Perché non lo guardi stasera?’ E l’ho guardato e ho pensato, ‘Oh, è carino, buona fortuna’. Parlava spesso di come era sempre al telefono con lui, quindi credo che sia da lì che sia venuta l’ispirazione per la canzone”.

Britney reportedly took inspiration for ‘In The Zone’ cut, “Don’t Hang Up,” from her fling with Colin Farrell. The song’s co-writer, Joshua Schwartz, gives fans context behind the fan fav: “I think that song is about phone s**. She was dating Justin at the time, but they broke… pic.twitter.com/pgScjN6efA — BreatheHeavy (@breatheheavycom) August 7, 2023

Britney Spears, Don’t Hang Up la traduzione.

Baby, sono sdraiata tutta sola

Il cuscino è tutto quello che ho da tenere

Non ti sento, Dio, non è giusto

Senza di te, voglio ancora portarti lì.

Non riattaccare.

Sta diventando una cosa seria.

Dannazione, mi stai facendo delirare.

Non riattaccare.

Finché non avrò finito con te

Non sono sola (non riattaccare)

Non sono sola, riesco ancora a sentirti.

Anche quando mi sento sola

E ora vengo anch’io (non riattaccare)

Non sono sola, riesco ancora a sentirti.

Anche se sono sola, e ora vengo anch’io.

Dimmi (dimmi), dimmi cosa vedi

Mi senti?

Lentamente, iniziamo a respirare

Aspetta

Non riattaccare

Sta diventando una cosa seria

Dannazione, mi stai facendo delirare

Non riattaccare

Finché non avrò finito con te

Non sono solo (non riattaccare)

Non sono sola, riesco ancora a sentirti.

Anche quando mi sento sola

E ora vengo Anch’io (non riattaccare)

Non sono sola, riesco ancora a sentirti.

Anche se sono sola, e ora vengo anch’io.

Tu sei lontano, beh trova un modo

Baby, adesso chiudi gli occhi.

Non riattaccare.

Sta diventando una cosa seria.

Dannazione, mi stai facendo delirare.

Non riattaccare.

Finché non avrò finito con te

Non sono solo (non riattaccare)

Non sono sola, riesco ancora a sentirti.

Anche quando mi sento sola

E ora vengo Anch’io (non riattaccare)

Non sono sola, riesco ancora a sentirti.

Anche se sono sola, e ora vengo anch’Io.