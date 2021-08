Pochi giorni prima di vuotare il sacco e accusare tutta la sua famiglia, Britney Spears in piena notte ha chiamato la Polizia per segnalare un abuso che aveva a che fare con la sua tutela. I membri dello staff della popstar sono andati nel panico e stranamente la chiamata in questione è stata sigillata. Questo è strano, visto che di solito in USA le telefonate di emergenza sono accessibili ai media.

In questi giorni la principessa del pop ha chiamato nuovamente il 911, ma per un motivo diverso. La Spears ha chiesto aiuto agli agenti ed ha parlato di un misterioso furto. Tuttavia, dopo che la Polizia è arrivata alla villa della popstar a Thousand Oaks, è accaduto qualcosa di bislacco. Lo staff di Britney Spears ha parlato con gli agenti dicendo loro che la cantante non voleva sporgere denuncia.

Quindi Britney Spears chiama la Polizia per un furto e poi fa mandare via i poliziotti dal suo staff (scelto dal padre Jamie Spears)? Ma vogliono davvero prenderci in giro?

This is the second 911 call made by Britney this Summer that’s gone under the radar or undocumented…

Theories/thoughts/opinions on what’s going on behind the scenes at the moment?

— Fan Account (@TheSpearsRoom) August 20, 2021