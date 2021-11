Britney Spears è ormai un fiume in piena da quando la conservatorship che l’ha tenuta prigioniera del padre sta per volgere al termine.

Poche ore fa su Instagram ha pubblicato un post anche contro sua madre, ma poco dopo è stato modificato. Nel dettaglio Britney Spears ha scritto:

“PS: mio padre potrebbe aver iniziato la conservatorship 13 anni fa, ma quello che la gente non sa è che è stata mia madre a dargli l’idea! Non riavrò mai indietro quegli anni! Mi ha rovinato segretamente la vita… e sì, citerò lei e Lou Taylor fuori da tutto questo. Quindi [rivolgendosi a sua madre, ndr] prendi questo tuo atteggiamento da ‘OMG non ho idea di cosa stia succedendo’ e vai a fare in c**o. Sai esattamente cosa hai fatto. Mio padre non è abbastanza intelligente da pensare ad una conversatorship. Ma stasera sorriderò sapendo di avere una nuova vita davanti!”.