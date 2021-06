Britney Spears in questi giorni ha ricevuto supporto mediatico da molte celebrità sue colleghe, da Cher a Mariah Carey, ma anche da due attori che hanno lavorato in passato con sua sorella, Jamie Lynn Spears. Sorella che ora è finita al centro delle accuse e che è stata costretta a disattivare i commenti su Instagram.

I due attori sono Paul Butcher e Nicole Bristow che hanno recitato con Jamie Lynn Spears nella serie Zoey101 dove interpretavano rispettivamente Dustin, Alexa ed appunto Zoey.

“Mi si spezza il cuore sentire quello che Britney aveva da dire e sentire quello che ha passato” – ha scritto Paul Butcher su Instagram – “Da qualcuno che l’ha conosciuta in prima persona, ero in soggezione e la ammiravo da bambino con pura meraviglia. Ha sempre avuto il cuore più gentile e ha sempre avuto una magia su di lei, una luce. Quella magia merita di essere libera di godersi questo mondo e di brillare davvero come ha sempre fatto. La mia preghiera è che riesca a vivere la vita che LEI vuole vivere. Ti mando amore sperando in un futuro migliore per te. #FreeBritney“.

La sua collega, invece, si è limitata a pubblicare un post con l’hashtag #FreeBritney.

Ecco i post di Instagram:

