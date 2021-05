Britney Spears (o chi per lei, ormai il dubbio sorge sempre), qualche ora fa ha pubblicato su Instagram una serie di foto con una tutina aderente in lattice verde, con scritto: “Ho perso Halloween l’anno scorso, qualche idea su chi dovrei essere quest’anno? Caro Dio, anche quest’anno faccio il tifo per tutti voi brave persone, fanc**o Covid!“.

Un appello a cui molti fan hanno risposto, fra cui anche Avril Lavigne, che ha lasciato un commento inaspettato che si è trasformato a sua volta in una sfida lanciata alla stessa Spears.La cantante di Sk8rboi le ha infatti scritto: “Ciao piccola! Penso che dovresti vestirti da me quest’anno ed io farò te!“.

Avril Lavigne suggested Britney Spears to dress up like her on halloween this year cause she will dress like Britney. ❤️ pic.twitter.com/o0cVd58iiY

— Support 4 Avril (@support4avril) May 11, 2021