A causa delle severe regole della conservatorship Britney Spears senza il consenso del padre non può fare praticamente nulla e per questo ha confidato ad un amico di essere stanca di vivere la vita di una bambina. La principessa del pop non è libera di guidare la macchina, spendere i soldi come vuole, rilasciare interviste, avere contatti con l’esterno e anche usare il cellulare senza che sia monitorato. Proprio per questo motivo la cantante di Make Me non fa mai live su Instagram, ma ieri sera è successo qualcosa di bislacco. Dal profilo di Sam Asghari è partita una diretta e si è sentita chiaramente la voce di Britney Spears: “Adesso siamo live!“. Il fidanzato della star americana ha ripreso in mano il suo telefono ed ha staccato la diretta, lasciando i follower ancora più perplessi.

Molti fan della Spears stanno accusando Sam di essere d’accordo con Jamie, ma la realtà è ben diversa. Britney se non segue le regole della conservatorship rischia grosso, potrebbe dover rinunciare ad altre piccole briciole di libertà e Sam (che sicuramente avrà firmato degli accordi legali) potrebbe avere serie conseguenze per una diretta partita senza il consenso di papà Spears e del team dell’artista. Quindi prima di puntare il dito e giudicare contiamo fino a 10.

Vários fãs relataram que Britney iniciou uma live no Instagram com o celular do Sam e disse “live now”, eles estavam dentro de um carro (Britney sentada na parte da frente o filmando no banco de trás), mas Sam rapidamente pegou o celular e encerrou a transmissão. #FreeBritney pic.twitter.com/JNeY4uWCWy — Britney Spears Brasil (@BSpears_BR) September 1, 2020

Apparently fans saw Britney Spears go on her boyfriend’s Instagram for a few seconds and said “now live” before the phone was taken away. #FreeBritney pic.twitter.com/1aitwkwMTr — Britney Fan (@BritneyHiatus) September 1, 2020

#BritneySpears went on live through her boyfriends #SamAsghari profile for a few seconds. Once he saw her filming him he allegedly snatched the phone from her hand. His shirt literally says CON. Omg. #FreeBritney pic.twitter.com/WrWXufT1Yo — #FREEBRITNEY (@monalisaney81) September 1, 2020

A fan took a screenshot of Britney Spears on Instagram live before her boyfriend took the phone. #FreeBritney pic.twitter.com/XfqpEAwaTu — Britney Fan (@BritneyHiatus) September 1, 2020