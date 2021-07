Ok, c’avevamo preso! Il lungo sfogo di Britney Spears della scorsa settimana era proprio riferito alla sorella. La popstar di Toxic si era lamentata parlando di una persona vicino a lei e della sua ipocrisia: “Come osi parlare di me per salvarti la faccia pubblicamente? Quando stavo annegando e avevo bisogno di te non c’eri“.

La conferma che queste parole fossero riferite a Jamie Lynn è arrivata ieri, perché la Spears ha citato la sua sorellina, ricordando quando è salita sul palco dei Disney Radio Music Awards 2017 cantando Till The World Ends.

“Per quelli di voi che criticano i miei video mentre ballo… ascoltate, non mi esibirò su nessun palco fino a che mio padre che si occuperà di tutto ciò che indosso, dico, faccio o penso! L’ho fatto negli ultimi 13 anni e ora basta. Preferisco di gran lunga condividere i video dal mio salotto, invece che salire ancora sul palco a Las Vegas.

E no, non mi truccherò pesantemente e non farò mille prove per poi dover implorare di inserire negli show la mia nuova musica per i MIEI fan. Quindi smetto! Non mi piace che mia sorella si sia presentata a degli awards e abbia cantato le MIE CANZONI! Questo cosiddetto sistema di supporto mi ha ferito profondamente! Questa conservatorship ha ucciso i miei sogni. Quindi tutto ciò che ho è la speranza e la speranza è l’unica cosa in questo mondo che è molto difficile da uccidere. Eppure la gente ci prova ancora! Non mi è piaciuto il modo in cui i documentari riportano alla luce momenti umilianti del mio passato.

E per le donne che dicono che è strano il modo in cui ho ancora speranza e favole, andate a farvi f*****e. Come ho detto, la speranza è tutto ciò che ho in questo momento. Se non ti piace quello che vedi, smetti di seguirmi! La gente cerca di uccidere la speranza perché la speranza è una delle cose più vulnerabili e fragili che ci sia! Adesso vado a leggere una dannata fiaba. PSS: se non vuoi vedere il mio prezioso cul0 ballare nel mio salotto o non è all’altezza dei tuoi standard, vai a leggere un f*****o libro!”.