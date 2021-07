Tra le tante cose che Britney Spears fino ad oggi non ha potuto fare c’è stata anche quella di non potersi scegliere un avvocato. Nel 2008 Sam Ingham è stato assegnato alla popstar, da allora la rappresenta in tribunale e l’anno scorso alcune sue dichiarazioni avevano fatto allarmare i fan della cantante americana.

“(Ingham ndr) Ha dichiarato la sua assistita incapace di firmare una dichiarazione giurata d’intenti. – si legge su TMZ – Il legale, durante un’udienza per la nomina di un nuovo tutore, ha paragonato le facoltà mentali di Britney a quelle di un paziente in coma, che vista la situazione fa parlare al suo posto un avvocato”.

In molti si erano preoccupati dopo quelle dichiarazioni e qualcuno aveva sollevato dei dubbi sul legale. Poi però Ingham aveva ritrovato il favore dei fan tirando in ballo Jamie Spears: “La mia cliente mi ha affermato in molte occasioni che paura di suo padre. Mi ha anche affermato molte volte che non lavorerà finché suo padre avrà il controllo della sua carriera“.

Nell’ultima udienza Britney Spears ha chiesto di poter scegliere un nuovo avvocato e da quel momento i media americani hanno pubblicato delle indiscrezioni inquietanti su Sam Ingham.

Britney Spears, ‘voglio scegliermi un legale che mi rappresenti’.

“Non ho davvero avuto l’opportunità di scegliere il mio avvocato da sola. E mi piacerebbe essere in grado di farlo. Sono capace di trovarne uno”.

Sam Ingham ha lavorato ad altre conservatorship.

“Ha lavorato alla tutela della leggenda della radio Casey Kasem durante il suo ultimo anno di vita nel 2014. – riporta Us Magazine – Questo poiché Kasem, aveva 82 anni, soffriva di disturbi cognitivo. Prima della sua misteriosa morte. L’avvocato ha anche lavorato alla tutela del magnate dei media Sumner Redstone, iniziata nel 2016 quando la salute di Redstone era in difficoltà”.

Secondo il NewYorker, Sam Ingham avrebbe anche riferito a Jamie molti dei movimenti di Britney: “Diverse nostre fonti vicine alla cantante ritengono che Ingham sia fedele al team della tutela e a Jamie, nonostante rappresenti nominalmente la Spears. Butcher, un amico di famiglia di Britney, ha detto che Ingham riferiva a Jamie tutti i movimenti e le attività della principessa del pop. (Ingham non ha risposto alle ripetute richieste di un commento per questa storia)“.

Secondo il New Yorker, Sam Ingham, avvocato di Britney, ripoterebbe ogni singolo movimento e decisione della cantante al padre Jamie Spears. #FreeBritney pic.twitter.com/AhMhMBNUJ4 — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) July 3, 2021

URGENTE: L’avvocato nominato dal tribunale per Britney Spears, Sam Ingham, è stato accusato di aver cospirato per “isolare e uccidere Casey Kasem a scopo di lucro”. Ronan Farrow ha rivelato che Sam è “fedele” al padre di Britney anche se è l’avvocato di Britney. #FreeBritney pic.twitter.com/iMW9jmPo4v — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) July 4, 2021

BREAKING: Britney Spears’ court-appointed attorney Sam Ingham was previously accused of conspiring to “isolate and k!ll Casey Kasem for financial gain” according to the Daily Beast. #FreeBritney pic.twitter.com/8KCBGyMAEo — Britney Stan (@BritneyTheStan) July 4, 2021