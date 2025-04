BRITNEY SPEARS: Edizione Speciale di ‘Oops!… I Did It Again’ con Tracce Bonus e Vinile da Collezione

Venticinque anni dopo, l’album che ha segnato la cultura pop di inizio millennio torna in una nuova versione: “Oops!… I Did It Again” di Britney Spears viene riedito in versione deluxe. La nuova edizione, intitolata “Oops!… I Did It Again (25th Anniversary)” e in uscita il 16 maggio 2025, include remix inediti, un vinile da collezione e memorabilia. Sarà disponibile in digitale e in una curata versione doppio vinile deluxe, con dieci tracce bonus, comprese due nuove versioni: “Stronger (Adamusic Remix)” e “Oops!…I Did It Again (Pessto Remix)”.

L’album originale, pubblicato nel maggio 2000, rappresentò un momento cruciale per Britney, che a diciotto anni divenne una superstar globale. Grazie alla produzione di nomi come Max Martin e Robert John “Mutt” Lange, il disco si caratterizza per il suo mix di teen-pop e influenze funk e R&B. Oops!… I Did It Again debuttò al primo posto in oltre 20 paesi, mantenendo per 15 anni il record di album più venduto in una settimana da un’artista femminile, con oltre 20 milioni di copie vendute.

La riedizione deluxe comprende anche un libretto esclusivo di 20 pagine che celebra i momenti salienti della creazione dell’album. È stata lanciata anche una nuova linea di merchandising ufficiale che include t-shirt e sticker ispirati all’estetica dell’album. La tracklist include brani iconici come “Oops!…I Did It Again”, “Stronger” e vari remix, rendendo questa edizione un must per i collezionisti e per i fan di lunga data.