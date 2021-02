In una recente intervista Alli Sims ha rivelato che sua cugina Britney Spears la chiamava per chiederle aiuto e che il padre il padre della popstar la minacciava. Le parole dell’ex assistente della principessa del pop hanno toccato tutti noi fan, ma in realtà la donna già nel 2009 aveva rilasciato delle dichiarazioni inquietanti ad Access Hollywood.

“Se è vero che non posso più vedere Britney Spears a meno che non faccia un patto con gli avvocati del padre? Sì, è la verità, lui mi ha detto questo. Non ci vedono più insieme e non voglio che le persone pensino che abbiamo litigato. Lei è molto controllata adesso e ho dovuto fare un passo indietro. Lei ha perso il controllo su molti aspetti della sua vita. Il suo team ha tagliato fuori tutti quanti dalla vita di Britney. Intorno a lei ci sono poche persone adesso e sono tutti individui che lavorano per lei. Tengono tutti molti distanti da lei, soprattutto gli affetti che potrebbero aiutarla a cambiare questa situazione. Con le cose legali che hanno fatto sono stata costretta a tirarmi indietro. Non ho mica dei genitori avvocati. Penso, ok, adesso le cose stanno così e non posso fare altro. Almeno la sua carriera è tornata al top e ha i suoi figli. Non la sento dallo scorso marzo, mi manca molto, eravamo legate”.

A distanza di 12 anni acquistano un altro senso anche le parole di Britney Spears in For The Record.