Dopo anni di battaglie in cui tutti noi fan di Britney Spears ci siamo sentiti dare dei ‘cospirazionisti’ e dei ‘fanatici’, finalmente la verità è venuta a galla. Oggi la libertà è davvero vicina per la principessa del pop. Con una mossa inaspettata ieri Jamie Spears ha chiesto al giudice di dimettersi dal ruolo di tutore legale della figlia e di porre fine alla conservatorship. Il motivo? Sarebbero cambiate le circostanze che fino a poco tempo fa richiedevano l’esistenza di una tutela per la popstar.

Questa decisione clamorosa (e forse un po’ volpina) arriva poche settimane dopo che l’avvocato di Britney ha dichiarato che avrebbe indagato sulla strana sparizione di molti milioni di dollari dal patrimonio della sua assistita.

