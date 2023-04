Britney Spears e Adele pronte a pubblicare nuova musica

Quest’anno potrebbero uscire due dischi davvero inaspettati. Secondo i media inglesi Adele e Britney Spears avrebbero in progetto di rilasciare nuova musica.

La principessa del pop in questi giorni si trova in vacanza in Messico, ma pare che non si tratti solo di un viaggio di piacere.

Britney Spears pronta per il suo comeback?

Stando a quello che ha rivelato un insider al Daily Mail, il migliore amico e nuovo manager della Spears l’avrebbe convinta a tornare in studio di registrazione: “Cade vuole vedere Britney tornare a fare ciò che ama fare, dato che è un’artista di talento. Sa che lei è ancora appassionata. Hanno parlato a lungo e lei sembra decisa. Le ha detto che non può ancora gettare la spugna e le ha ricordato chi è veramente. Il loro tempo insieme è stato speciale e rilassante e lui le ha aperto gli occhi. Cade è una delle poche persone al mondo di cui Britney si fida. Per lei cade è uno di famiglia e per questo si sta fidando dei suoi consigli. Lui crede che questo ritorno al lavoro aiuterà l’amica“.

Adele avrebbe registrato un album in gran segreto.

Se il Daily Mail ha parlato del comeback di Britney, il The Sun ha pubblicato le rivelazioni di una fonte vicina ad Adele: “Nell’ultimo anno ha registrato nuovi pezzi. Ha fatto tutto in segreto e presto il progetto potrebbe vedere la luce davvero. Alcuni dei brani presenti in ‘30’ sono stati registrati prima che la pandemia colpisse, quindi Adele è rimasta ferma sul disco per lungo tempo. Da allora la sua vita si è completamente trasformata. È passata da una fase di buoi all’ essere molto innamorata e vuole che il mondo lo sappia. La sua musica riflette questo e il prossimo album sarà il suo più ottimista di sempre“.