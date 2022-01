Dopo gli attacchi delle scorse settimane, Britney Spears ieri sera ha tirato un altro caffeuccio bollentissimo a Jamie Lynn. Questa volta la popstar americana ha addirittura invocato la macchina della verità dell’Alabama.

“Il tempismo del tuo libro è stato incredibile, soprattutto essendo consapevole del fatto che il mondo intero non abbia idea di cosa mi sia stato fatto. La famiglia intera, compresa anche te, state dicendo che non sapevate nulla…falsità! La faccia tosta che hai avuto nel pubblicare il tuo libro e mentire, come hai fatto con Alexa Nikolas. Vorrei farti sottoporre alla macchina della verità solo per far sapere alla gente quanto tu stia mentendo sul mio conto. Vorrei che Dio potesse scendere e mostrare a questo mondo intero che stai mentendo e guadagnando soldi con me! Sei feccia, Jamie Lynn”.

Piersilvio metti mani al portafogli e regalaci una puntata speciale di Live Non è la d’Urso: guerra tra le sorelle Spears. Immaginate che sogno vedere Jamie Lynn sottoporsi alla macchina della verità con Carmelita che le chiede di coltelli, Britney e faide familiari.



Alexa Nikolas dalla parte di Britney Spears contro Jamie Lynn.

Alexa Nikolas è l’attrice di Zoey 101 citata nell’ultimo post di Britney Spears. La ragazza in passato ha avuto momenti di tensione con Jamie Lynn sul set della serie per ragazzi e la popstar di Toxic ai tempi si era schierata dalla parte di sua sorella minore. Adesso evidentemente Britney ha cambiato idea ed ha smesso di credere alla versione di Jamie Lynn. Per questo Alexa ha ringraziato pubblicamente la principessa del pop.

“Jamie Lynn nel suo libro racconta bugie. Lei con me è sempre stata una prepotente, faceva la parte della vittima per intenerire gli altri. È sempre stata falsa. Le cose che dice di me nel libro sono false. Vorrei tornare indietro per dire alla me di 12 anni di essere fortunata a non avere un’amica del genere. Ho menzionato il fatto di essere dalla parte di Britney? Giusto per esser chiari, sento le sue parole forti e chiare. Grazie di cuore Britney, tu sei un’ispirazione”.

ma ricordiamoci cosa ha fatto Jamie Lynn Spears a Alexa Nikolas quando giravano Zoey 101. ovviamente anche lì Britney manipolata e usata dalla sorella. #FreeBritney #BritneySpeaks pic.twitter.com/5JIyiGumVB — martina🧸🧣 reading soc (@mincantospesso) June 23, 2021