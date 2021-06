Britney Spears in questi ultimi mesi su Instagram, soprattutto da quando è nato il movimento #FreeBritney, ha realizzato video in cui diceva di stare bene, di essere felice e grata di vivere in una bella casa con una bella famiglia. Video che – se visti oggi alla luce delle sue recenti dichiarazioni – cambiano totalmente aspetto.

Menzogne che la cantante diceva con l’unico scopo di crederci davvero, del tipo: “se dico a voce alta che sono felice, magari divento felice realmente”, eppure così non è stato ed ora ha finalmente svuotato il sacco.

“Quello che dicevo sui social? Ho mentito al mondo intero. Mentivo quando dicevo di stare bene e di essere felice. Questa è tutta una grande bugia. Mi dicevo che se l’avessi pensato spesso forse sarei diventata felice, ma ero in fase di negazione. Sono scioccata, sono traumatizzata. Sa, del tipo ‘fingi finché non accade’, ma ora le sto dicendo la verità. Non sono felice. Non riesco a dormire. Sono arrabbiata. Sono depressa. E’ surreale e piango ogni giorno“.

E ancora:

“La ragione per cui glielo sto dicendo è perché non so come lo stato della California abbia tutto questo scritto nei documenti delle precedenti volte in cui mi sono presentata e non abbia fatto niente. Ha semplicemente assunto qualcun altro con i miei soldi e ci ha messo mio padre a capo. Mio padre, il mio team, tutti quelli coinvolti in questa conservatorship dovrebbero andare in carcere“.

Britney Spears il vecchio video su Instagram in cui mentiva:

Don’t believe anything on Britney’s IG. If they threatened her with her kids in the past, just imagine what they do to her on a daily basis to get the public to think she’s alright. This has 👏🏻 to 👏🏻 stop! #FreeBritney #EndConservatorshipAbuse #BritneySpeaks pic.twitter.com/OLAMRdigS3 — #FREEBRITNEY (@monalisaney81) June 24, 2021

Ora Britney Spears sta vedendo della luce in fondo al tunnel e non sarà più costretta a fingere di essere felice su Instagram.