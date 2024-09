Britney Spears confusa da Sabrina Carpenter ai VMA: “Era strano”

Ieri sera, Britney Spears ha sorpreso i suoi fan collegandosi sui social per commentare una performance degli MTV Video Music Awards (VMA). Anche se ha ammesso di non aver visto l’evento in diretta (cosa che oramai pochi fanno), ha seguito alcune esibizioni su YouTube, concentrandosi in particolare su quella di Sabrina Carpenter. La popstar ha espresso la sua incredulità riguardo al bacio tra Sabrina e un alieno sul palco, ponendosi la domanda sul perché la giovane artista non avesse scelto di baciarsi con un’altra ragazza. Britney ha dichiarato: “Adoro e amo Sabrina, ma non ho capito quella parte. Era strano. Ma ho anche pensato che l’intera esibizione fosse un po’ strana nel suo complesso.”

Inoltre, Britney ha condiviso il suo entusiasmo quando Sabrina ha pronunciato il suo nome sul red carpet, affermando che a volte dimentica di essere famosa e che, da mamma e un po’ più grande, questo gesto l’ha resa felice. Alla sua osservazione ironica sulla performance dell’aliena si aggiunge un’interessante coincidenza: qualcuno potrebbe ricordarle che anche lei ha vissuto situazioni simili durante la sua carriera.

Gli MTV VMA non sono stati solo un’occasione per la critica, ma anche per celebrare l’eredità di Britney. Infatti, mentre Sabrina Carpenter omaggiava Madonna con un abito iconico, anche Tate McRae ha reso omaggio a Britney indossando un look simile a quello che la popstar aveva sfoggiato nel 2001. In un momento di grande apprezzamento, Tate ha dichiarato: “La amo, è leggendaria. Sono cresciuta con le sue esibizioni, ha fatto la storia degli anni duemila.” Anche la conduttrice dell’evento, Megan Thee Stallion, ha scelto di reinterpretare un look iconico di Britney, sottolineando quanto la popstar abbia influenzato la cultura pop.

In conclusione, mentre Britney continua a riflettere sulla musica e sull’arte delle nuove generazioni, gli omaggi a lei dai giovani artisti del panorama musicale contemporaneo evidenziano l’impatto duraturo che ha avuto nella storia della musica pop.