Come il 1998 (il debutto), il 2007 (l’anno nero e il comeback), anche questo 2021 sarà sempre ricordato da tutti i fan di Britney Spears, visto che è l’anno della sua liberazione, che poi coincide con il 40esimo compleanno della popstar. Oggi la cantante di Lucky entra ufficialmente negli anta (mentre Biccy compie 12 anni) ed ha voluto festeggiare questo compleanno speciale con un gesto semplice, ma che fino a qualche settimana fa non avrebbe potuto compiere: volando via dalla California senza il permesso di nessuno. E proprio sul volo che la portava via da casa, Britney Spears ha ricevuto la sorpresa del suo futuro marito, Sam Asghari, che ha portato in aereo delle rose e una grossa torta a forma di B.

Oggi la popstar ha pubblicato anche un video in cui si muove sulle note di Vogue ed ha taggato Madonna, rivelandoci anche un aneddoto bislacco: “Non amate anche voi Madonna? Ieri ho passato una giornata davvero brutta! I paparazzi mi ha scattato delle foto mentre uscivo da un bagno pubblico. Direi che è stato un po’ imbarazzante“.

E appena atterrata dopo il suo volo con Sam, la Spears ci ha spiegato perché ce l’ha così tanto con i paparazzi: “Che giorno gioioso. Io e il mio promesso sposo siamo così felici di andare fuori città. Come potete vedere mi alleno e non peso 300 kg come i paparazzi mi fanno apparire in foto“.

Britney and Sam they’re going on a trip for Britney’s birthday!

— “as you can see I’m not 800 pounds like the paps have me in pics 😂📷 … I’ve been working out and it’s real … whatever 🤷🏼‍♀️💅🏼 !!!! God thank you for being able to go out of the country !!!! I am blessed !!!!” pic.twitter.com/Dmd987EzvF

— Spears Promo 🎄 (@BSpearsPromo) December 1, 2021