Chi è vicino a Britney Spears continua a ribadire quanto la popstar non sia felice della sua attuale situazione e quanto stia lottando per riavere la sua libertà. Adesso anche The Blast assicura che la principessa del pop sta facendo di tutto per svincolarsi dalla conservatorship. Il magazine americano ha anche pubblicato i documenti contabili del 2019 legati proprio alla tutela che tiene la Spears in gabbia da 12 anni.

Lo scorso anno Britney ha speso circa 1 milione di $ per gli stessi avvocati che fanno parte della conservatorship e ben 128.000$ per il suo tutore, il padre Jamie Spears. The Blast c’è andato giù pesante: “Il fatto che queste persone siano state pagate oltre 1 milione di dollari l’anno scorso dovrebbe spiegare perché stanno combattendo così duramente per mantenere la cantante sotto controllo. Il padre della popstar ha preso più di 10.000 $ al mese nel 2019“.

Secondo Jamie Spears sua figlia ha bisogno di questa tutela e il movimento FreeBritney è una buffonata, ma nel dubbio però adesso è certo che lui viene pagato più che bene.

