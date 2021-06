Ieri pomeriggio Britney Spears finalmente ha potuto parlare in tribunale a Los Angeles con il giudice Brenda Penny. Quello che ha detto è molto peggio di ciò che ci è stato mostrato nei documentari usciti sul movimento Free Britney (che non è mai stato un gruppo di cospirazionisti esaltati come ha detto Jamie Spears). La principessa del pop ha fatto delle dichiarazioni da brividi sul padre, sulla sua famiglia e il suo team.

Britney Spears: le parole in tribunale.

“Ho molto da dire, quindi abbiate pazienza. Non credo di essere stata ascoltata a nessun livello in questi anni. Non sono qui per essere la schiava di nessuno, anche se spesso mi sono sentita così. Questa tutela è un vero abuso e ce ne sono migliaia come la mia. Quello che dicevo sui social? Ho mentito al mondo intero. Mentivo quando dicevo di stare bene e di essere felice. Questa è tutta una grande bugia. Sono stanca di dover mentire, sono stufa e traumatizzata da quello che succede. Ho finto, fino a non poterne più. Adesso però sto dicendo la verità. Non sono affatto felice, ok? Non riesco nemmeno a dormire. Sono depressa e piango sempre, tutti i giorni. Hanno fatto un ottimo lavoro nello sfruttare e controllare la mia vita. Sento che dovrebbe essere un’udienza pubblica. Tutti devono sentire quello che ho da dire. Sinceramente vorrei poter denunciare la mia famiglia. Nel 2018 mi hanno costretta a fare un tour, mio padre organizzava tutto e la mia famiglia non si è opposta”.

“Tutti quelli coinvolti nella tutela legale dovrebbero andare in carcere”.

“Mio padre, il mio team, tutti quelli coinvolti in questa conservatorship dovrebbero andare in carcere. Mi hanno creato seri danni. Voglio solo indietro la mia vita. Non ce la faccio più. Vorrei davvero poter far causa alla mia famiglia e condividere la mia storia con il mondo, raccontare quello che ho subito. Vorrei sposarmi e avere altri figli, ma ho una spirale e mi vietano di toglierla. Loro non vogliono che mi sposi o abbia altri figli, mi è vietato. Non posso nemmeno andare da un dottore senza il loro permesso. E sia chiaro, non ho potuto nemmeno scegliermi un avvocato”.

Parole che fanno male, soprattutto a chi – come me- è fan dal 1999 ed aveva capito benissimo che negli ultimi anni qualcosa non andava. Speriamo che da oggi le cose cambino.

“I am not happy, I can’t sleep. I’m so angry, it’s insane. And I’m depressed,” Britney Spears told the judge. “My dad and anyone involved in this conservatorship, including my management … they should be in jail.” Live updates: https://t.co/eSDIP4rV1I #FreeBritney — The Independent (@Independent) June 23, 2021

Questa donna non può decidere nulla della sua vita, ogni aspetto, anche il più piccolo, è gestito da altri. Perfino l’avvocato con cui difendersi. Perfino la possibilità di avere figli. È sottoposta a una sterilizzazione forzata, nonostante il desiderio di maternità#freebritney — Paola. (@Iperborea_) June 23, 2021