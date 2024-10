Britney Spears, chi sono le celebrità sue amiche: “Ho delle cotte per loro”

La gestione dei social di Britney Spears, da quando ha riacquistato la propria libertà, è diventata un’espressione vivace e creativa della sua personalità. In una recente intervista notturna, Spears ha riflettuto sul significato delle amicizie e ha rivelato chi sono le celebrità con cui si sente connessa e per cui nutre “cotte pazzesche”.

Iniziando la conversazione, Britney ha condiviso un pensiero profondo sull’amicizia: “Quando parlate, vi finite le frasi a vicenda, e anche se non vi assomigliate molto, siete sempre insieme”. Ha descritto come le amicizie possano evolversi nel tempo, con le persone che crescono, si sposano e vivono esperienze diverse, ma il legame rimane speciale. Ha riconosciuto d’avere amiche con cui esce occasionalmente, ma ha sottolineato che queste relazioni non sono paragonabili a quelle del passato.

Successivamente, Britney ha espresso il desiderio di condividere le donne che la ispirano. Ha menzionato una serie di celebrità con cui ha una connessione e che la colpiscono per la loro personalità. Tra le sue amiche figurano Pamela Anderson, descritta come “una classica ragazza dolce”; Natalie Portman, che ha colpito Britney per la sua semplicità e il fatto che si sono incontrate indossando la stessa maglietta; Camila Cabello, la cui personalità le sembra “così dolce e stravagante”; Kendall Jenner, definita “una persona normale, carina”; e infine Selena Gomez e Drew Barrymore, entrambe considerate “letteralmente meravigliose”.

Con un finale emotivo, Spears ha confessato: “Onestamente non ho idea del perché abbia scritto tutto questo. Sono fuori a scrivere il mio romanzo e a imparare cose su me stessa, ma mi manca tanto divertirmi con queste ragazze”. Questo gesto di apertura e vulnerabilità dimostra quanto le relazioni e le connessioni siano importanti per lei in questo momento della sua vita, evidenziando la ricerca di autenticità e gioia dopo un lungo periodo di restrizioni e sfide personali.