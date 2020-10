Tra i classici selfie con quei top con i motivi floreali e le maniche a sbuffo e i video dove sfila come Loredana Favoloso a Live Non è la d’Urso, ieri sera Britney Spears ha pubblicato un post interessante. Nel filmato in questione la principessa del pop rende omaggio alla regina e balla sulle note della hit Justify My Love. Nella descrizione del post c’è l’immancabile rosa e la parola “rosso” (Britney dice che fa tutto parte di un ‘progetto rosa’e che presto svelerà molte cose): “Rosso! PS: di solito non ballo mai con i capelli raccolti in una crocchia come questa. In realtà non avevo un elastico quindi ho fatto l’acconciatura senza niente, ma è rimasta ferma”.

I commenti sotto al video pubblicato da Britney Spears sono davvero orrendi, andiamo dal classico “sembri drogata, ti muovi in maniera strana“, al “questa roba è difficile da guardare, sono a disagio“, fino a chi tira in ballo Sean Preston e Jayden Spears “sei una madre Brittany, devi rispettare loro e anche te stessa“.

Madonna invece ha apprezzato, perché poco fa ha piazzato un like alla clip della collega.

PS: la Ciccone con i capelli rosa sta da Dio.

Madonna liked Britney’s post on instagram 👸🏼👸🏼 pic.twitter.com/rcBIwIOnPs — ✨ (@MisterBadKarma) October 19, 2020

