Britney Spears in tribunale è stata molto chiara quando ha detto che tutta la sua famiglia non ha fatto nulla per liberarla dalla tutela. La principessa del pop ha mosso pesantissime accuse e si è augurata che il padre finisca dietro le sbarre: “Alla mia famiglia non è mai importato di me. L’unico motivo per cui penso che abbiano fatto questo per anni è che stavano cercando di uccidermi. Sono stata minacciata dalla mia stessa gente. Il peggiore era mio padre, avevo molta paura che si presentasse ubriaco. Lui e il mio team dovrebbero andare in carcere al più presto“.

Nelle ultime settimane la cantante di Overprotected è tornata a lanciare delle frecciatine al suo team e ai familiari, ma ieri sera l’ha fatto in modo più chiaro del solito.

In a new instagram post, Britney Spears thanked her attorney Matthew Rosengart and may of called out her complicit family as well as her highly abusive conservatorship. #FreeBritney pic.twitter.com/H2OIpHJ4XQ — Fan Account (@TheSpearsRoom) October 6, 2021

Britney Spears: l’ultimo post su Instagram.

“Questa foto significa tanto per me! Mi viene quasi da piangere… sta salvando la sua sorella! Un consiglio, se hai un amico che è stato in una casa molto piccola per quattro mesi, senza macchina, senza telefono, senza porta, senza la sua privacy e che deve lavorare circa 10 ore al giorno 7 giorni alla settimana e donare molti litri di sangue settimanalmente senza mai un giorno libero… Allora ti consiglio caldamente di andare a prendere il tuo amico e portarlo via da lì! Se sei come la mia famiglia che dice cose come “scusa, sei sotto tutela”, probabilmente non sei un vero amico! Per fortuna ho trovato un fantastico avvocato Mathew Rosengart che mi ha aiutato a cambiare la mia vita”.

Ma la cosa assurda è che quella gran faccia tosta di Jamie Lynn Spears ha piazzato un like a questo post.



The fact that Jamie Lynn “liked”this is just more mental abuse for Britney I really hope Britney comes after her and takes away everything she’s paid for, #FreeBritney pic.twitter.com/9gEpUx4c1k — 🎃🤳🏻👻 Haley 🕸🦇🍂 (@HaleyDeanna173) October 6, 2021