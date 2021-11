Britney Spears vs Christina Aguilera, ed è subito il 2001. Adesso che la principessa del pop non è più imbavagliata non si fa problemi a puntare il dito contro familiari, manager e anche colleghe. Ma cosa è successo tra le due popstar?



Giovedì sera sul red carpet dei Latin Grammy i giornalisti hanno chiesto all’Aguilera (che si è anche esibita con i suoi singoli in spagnolo) se avesse sentito Britney Spears e cosa pensasse della sua situazione. Xtina si è girata verso il suo assistente che ha subito detto: “No non parliamo di questo“. La cantante ha concordato con l’uomo ed ha liquidato tutti con un rapido: “Non posso, ma sono felice per lei“.

La Spears in piena modalità ‘ma tu ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?‘ ha scritto sul suo profilo: “Io amo tutti quelli che mi hanno supportato, ma rifiutarsi di parlare – quanto tu conosci la verità – è l’equivalente di mentire. Sono stata per 13 anni in un sistema corrotto che ha abusato di me e questo è un argomento così difficile su cui poter dire qualcosa? Sono io quella che l’ha subito. A tutti quelli che mi supportano e parlano dico grazie, e sì, questo conta davvero“.

Britney Spears calls out Christina Aguilera for walking away from a question about her conservatorship ending. pic.twitter.com/Lib6FcE4iC

Britney Spears calls out Christina Aguilera after refusing to speak about her conservatorship during an interview.

“I love and adore everyone who supported me… but refusing to speak when you know the truth, is equivalent to a lie…” pic.twitter.com/78OI1rprvW

