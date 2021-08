Se di regina del pop ce n’è soltanto una, lo stesso vale per la principessa del pop, e questo titolo se l’è guadagnato Britney Spears. Adesso sentiamo parlare di lei per la tutela che la tiene in gabbia da 13 anni e per la battaglia legale con il padre, Jamie Spears, ma per 20 anni Britney ha regalato al mondo hit e performance iconiche, che rimarranno nella storia della musica.

Oggi la cantante di Toxic ha lanciato una frecciatina al padre, al team e agli hater. Su Instagram la popstar americana ha caricato un video con alcuni dei momenti più alti della sua carriera, accompagnati da una didascalia che non ha bisogno di spiegazioni: “Per qualche ragione sento che il mondo ha bisogno che ricordi questa cosa. Adesso posso anche ballare nel mio salotto, ma di sicuro so chi sono! La maggior parte di questi traguardi sono arrivati prima della mia conservatorship. Ho già detto abbastanza. Mic drop. Baciate il mio c**o“.

La conservatorship non è ancora finita, ma questa versione più bitchy e diretta di Britney mi piace parecchio.

“Per qualche ragione credo che il mondo abbia bisogno di ricordare…che, si, ballo nel mio salotto, ma so per certo chi sono. Molti di questi traguardi sono avvenuti PRIMA della tutela…ho detto abbastanza. P.S. potete baciarmi il culo!” #FreeBritney pic.twitter.com/gwGbt992pn — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) August 21, 2021

Britney Spears: le hanno portato via i cani.

Per anni la cantante di Gimme More è stata minacciata dal suo team. Il padre e il suo staff in più occasioni pare abbiano detto alla Spears che se non avesse collaborato le avrebbero portato via i figli. Con Sean Preston e Jayden non ci sono riusciti, ma sembra che in questi giorni alla popstar siano stati tolti i suoi cagnolini.

TMZ rivela che i cani di Britney Spears le sono stati sequestrati.

Questo è uno dei gesti della tutela con cui veniva minacciata, ed è accaduto. Britney rivela che è stato il padre. #FreeBritney pic.twitter.com/giouVIn2Ug — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) August 20, 2021