Sapevamo da mesi che Britney Spears era stata forzata a fare l’ultimo tour in Asia e in Europa e adesso ne abbiamo la conferma. La principessa del pop in un lungo sfogo ha dichiarato che non farà mai più tour mondiali.

“Grazie a tutti i miei fan per gli auguri di compleanno. Mi sento davvero fortunata ad averli. So di esserlo e non c’è un giorno in cui non sia grata della mia fortuna. So che non mi sto più esibendo nelle grandi arene con una band che suona per me, ma sarò onesta adesso e vi dirò che la vita in tour è faticosa. I primi tre anni in questa industria e in tour sono stati magnifici, ma sarò del tutto sincera dicendovi che dopo i primi tre tour e il ritmo con cui stavo andando avanti è cambiato tutto. Non penso di volerlo rifare mai più in vita mia. Ho odiato tutto ciò sono seria. Ho letto un’intervista di Will Smith in cui ha detto che il mondo del cinema e quello della musica sono molto diversi. Posso dirvi che è verissimo”.

Britney said she doesn’t think she ever wants to tour again & of course I’m happy that she’s allowed to make that decision but I was hoping to see her live at least once 😔

“Vi dirò qualcosa che non ho mai condiviso con nessuno. Quando mi sono lasciata con Justin non potevo parlare con nessuno. E infatti non ho parlato ad anima viva per un sacco di tempo. Ero scioccata, è stato meschino da parte di mio padre presentarsi alla porta con tre uomini. Poi mi ha piazzato Diane Sawyer nel mio salotto. Mi hanno forzato a parlare. Lei aveva quell’atteggiamento di chi è sicura che io fossi nel torto e mi fece piangere. Mi continuava a chiedere se avessi problemi con lo shopping. Seriamente? Non potevo uscire dal mio appartamento, era impossibile per me fare compere.

Ero una bambina, avevo poco più di 20 anni e non capivo. Adesso però è tutto diverso. Mi chiese se fossi una ragazzina o una donna. Adesso le risponderei ‘sono sono una sgu*****na cattolica. Vuoi unirti a me a messe e posso far vedere a tuo marito il mio certificato di shopping compulsivo? Potrei spendere migliaia di dollari al giorno di shopping se lo volessi e lei potrebbe continuare a baciarmi il cu**’.

Finalmente posso avere soldi in contanti. Quindi sono andata ad un ATM ed ho prelevato 300 dollari. ero così fiera. Ho comprato della cioccolata e alcuni calzini natalizi, mi sono sentita indipendente”.