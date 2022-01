La faida tra Britney e Jamie Lynn Spears continua senza esclusione di colpi. Dopo l’intervista rilasciata dall’attrice di Zoey 101 al Good Morning America, la popstar di Toxic è sbottata sui social.

Jamie Lynn però non si è fermata e ieri ha parlato anche nel programma Nightline, raccontando di un episodio particolare. Sembra infatti che il padre delle due donne in passato abbia avuto problemi con l’alcol e durante una sua sfuriata, pare che Britney si sia chiusa in bagno insieme a Jamie Lynn brandendo un coltello: “Per me è anche importante ricordare che ero una bambina in quel momento. Ero spaventata. È stato un momento che ho passato, non è stato bello. Avevo anche paura di raccontarlo perché non volevo turbare nessuno, ma ero anche così sconvolta e non mi sentivo al sicuro. […] Un’altra volta Britney mi ha aggredita verbalmente urlandomi in faccia“.

“Congratulazioni Jamie Lynn, hai raggiunto un nuovo livello di bassezza. Non sono mai stata vicino a te con un coltello e non ho mai pensato di farlo. L’unico coltello con cui ti ho vista a casa era quello che stavi usando per tagliare una grossa zucca, troppo grande da tagliare per me. Smettila di inventare storie. Quindi basta vomitare queste bugie per i libri da vendere. Solo una feccia di persona poteva inventarsi quelle cose, e sono molto confusa perché questa non è proprio la persona che conosco.

Congratulazioni per aver fatto conoscere a tua sorella maggiore il concetto di cadere in basso, molto in basso, il più in basso possibile, ed in questo caso hai vinto tu!”