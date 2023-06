Britney Spears al lavoro al nuovo album: “Grandi cose stanno per succedere”

Non solo il libro (che però è stato rimandato), Britney Spears è al lavoro anche al suo decimo album. Ieri sera il produttore Caleb Stone ha rivelato che lui e gli Stargate (che tra le tante hit hanno prodotto anche Unfaithful, Don’t Stop The Music, S & M e Hate That I Love You di Rihanna) hanno passato diversi mesi a lavorare al nuovo disco della principessa del pop.

“Ho passato gli ultimi nove mesi tra le Alpi siberiane a comporre motivi musicali per il nuovo album di Britney Spears assieme agli Stargate. Grandi cose stanno per succedere”.

E noi non vediamo l’ora di goderci questo comeback!

Ad aprile il Daily Mail aveva anticipato che Britney Spears sarebbe tornata con della nuova musica: “Lei è ancora appassionata e ama il suo lavoro quindi non mollerà presto. La popstar ha parlato con il migliore amico e manager Cade ed è decisa a tornare con un album. Lui le ha consigliato di tornare a fare quello che ama. Cade è una delle poche persone al mondo di cui lei si fida e il consiglio è stato ascoltato“.

