Britney Spears aggredita da un bodyguard di una star dell’NBA: “Colpita e fatta cadere a terra”

Non c’è pace per Britney Spears, perché dopo la dura battaglia legale con il padre, le accuse del suo ex marito e le tesi complottistiche che la riguardano, adesso pare sia stata aggredita. Stando a quello che riporta in esclusiva TMZ, ieri sera la principessa del pop si trovava a Las Vegas con il marito Sam Asghari e altri amici. In un noto ristorante della città del peccato la Spears ha visto la star dell’NBA Victor Wembanyama. Britney ha chiesto una foto al ragazzo e durante lo scatto la cantante l’ha abbracciato dandogli un colpetto sulla schiena. Uno dei bodyguard di Victor si è subito scagliato contro Britney Spears colpendola e facendola cadere. Questo tizio che gioca con la palla avrebbe dovuto chiedere perdono in ginocchio.

📹| Britney Spears ieri sera a Las Vegas assieme al marito Sam e al manager Cade. pic.twitter.com/nsYbbTyRFh — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) July 6, 2023

