X Factor per Britney Spears è stato senza dubbio il momento più basso della sua carriera dato che per tutta la durata dello show è apparsa visibilmente a disagio, annoiata, imbarazzata ed anche fuori forma con capelli spesso arruffati, unghie mangiate e psoriasi alle caviglie. Era il 2012 e – come dichiarato dalla cantante nella testimonianza in tribunale contro la famiglia – era costretta ad assumere farmaci contro la sua volontà.

Vi ricordate il promo realizzato da Britney Spears per l’arrivo della sua edizione di X Factor su Sky Uno, vero? Durava solo cinque secondi, ma era palese che qualcosa non andasse.



Alla luce delle dichiarazioni della Spears l’ex concorrente di X Factor Trevi Moran, che ai provini presentò un esilarante Sexy And I Know It, ha scritto su Twitter: “Per quanto ne so, Britney ad X Factor sembrava forzata da qualcuno, sembrava stanca tutto il tempo. E probabilmente aveva cosa dire ai provini, scritto sul tavolo. Tra lo staff si vociferava che assumesse qualcosa“.

Britney on set of X factor (from my own experience) seemed forced or pushed – she seemed so tired all the time. And (allegedly) had written reactions for the contestants on the table. Staff would gossip and would say she’s “on something” #FREEBRITNEY — Trevi Moran (@trevimoran) June 24, 2021

Britney Spears ad X Factor, le dichiarazioni dell’altro giudice Louis Walsh

“Sono stato seduto accanto a Britney per due giorni e dopo ogni audizione lei crollava, era sempre stanca. Dovevamo letteralmente interrompere lo spettacolo, la portavano fuori perché stava assumendo così tanti farmaci e altre cose. Mi dispiaceva per lei” – ha dichiarato Louis Walsh – “Eccola lì, la più grande pop star del pianeta, ed era semplicemente seduta lì fisicamente, ma non era lì mentalmente. Ha avuto molti problemi“.

Nel 2012 Britney ha partecipato ad XFactor come giudice. Molto spesso appariva assente e molto provata durante le puntate. Fans tra il pubblico all’epoca, riferiscono che Britney mancava per la maggior parte dei provini. Oggi sapete che è dovuto alle medicine assunte.#FreeBritney pic.twitter.com/ObueozzLaR — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) June 24, 2021

Nel 2012, a seguito del ruolo da giudice ricoperto a XFactor, Britney a causa dello stress ha sviluppato psoriasi sulle caviglie. Le psoriasi possono essere causate da stress, traumi, farmaci. #FreeBritney #BritneySpeaks pic.twitter.com/bTMawer2ya — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) June 24, 2021