Britney replica alla frecciatina di Justin e una fonte rivela: “Lui ha paura”

Continuano i botta e risposta a distanza tra Britney Spears e Justin Timberlake. Dopo le scuse di lei, il cantante di Cry Me A River durante un suo recente concerto a New York ha dichiarato: “Vorrei fermarmi un momento per fare le mie scuse… a nessuno!”

La principessa del pop ieri sera ha replicato con un post sul suo profilo Instagram: “Mi hanno riferito che qualcuno ha parlato male di me ai quattro venti! Vuoi andare in tribunale o te ne tornerai a piangere dalla mamma come hai fatto l’ultima volta? Non sono dispiaciuta!“.

La frecciatina di Timberlake non ha indispettito solo la Spears, ma anche i suoi fan, il B Army. Dopo aver portato Selfish (tratta da Femme Fatale, album del 2011 della Spears) alla numero 1 su iTunes in decine di paesi, i fan della popstar adesso stanno facendo lo stesso con Liar, proprio come risposta alla shade dell’ex fidanzato della loro beniamina.

Justin ha paura che Britney oscuri il suo comeback.

Non è finita qui, perché secondo Page Six, Justin avrebbe paura che le rivelazioni della Spears con annessa faida potrebbero oscurare il suo ritorno sulle scene. E a sostegno di questa tesi ci sono anche i rumor secondo i quali il comeback di Timberlake inizialmente era programmato per l’autunno del 2023, ma poi posticipato proprio per la tempesta mediatica scaturita dalle rivelazioni che Britney ha fatto nel libro The Woman in Me.