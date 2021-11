Dopo 14 anni in cui è stata sotto la tutela legale del padre, da ieri finalmente Britney Spears è libera di vivere la sua vita. Subito dopo aver appreso la notizia, la cantante di Womanizer ha ringraziato tutti i suoi fan, che per anni hanno portato avanti il movimento FreeBritney (passando per pazzi all’inizio).

“Buon Dio, amo così tanto i miei fan, è pazzesco! Penso che piangerò per il resto della giornata. Questo per me è il miglior giorno di sempre. Lode al Signore, posso avere un Amen? #FreeBritney”.

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney 🎥: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L — Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021

Britney pensa già ad un nuovo album.

Stando a quanto riporta TMZ, la Spears sta già pensando a registrare un nuovo disco. Delle fonti hanno parlato con il noto portale ed hanno assicurato che presto la popstar tornerà in studio.

“Britney Spears sta già facendo i piani per quello che farà una volta terminata la tutela. Le nostre fonti affidabili ci hanno detto che vuole registrare nuova musica. Una fonte diretta assicura che la star desidera tornare in studio, ma prima sistemerà delle cose. Ci è stato detto che non ha scelto ancora un produttore e che non ci sono autori scelti per scrivere le canzoni, ma lei vuole tornare in gioco presto. Nulla all’orizzonte per le esibizioni, non prevede – per il momento – di fare residenze a Las Vegas o tour. Però vuole prendere delle lezioni di danza e infatti ha già trovato degli insegnanti”.

L’avvocato della star invece è più cauto, quando i giornalisti gli hanno chiesto se rivedremo la cantante sul palco, lui ha risposto: “Tornerà se vorrà“.

Nuove news da fonti anonime di TMZ molto vicine a Britney: “Britney Spears sta già facendo piani una volta terminata la sua tutela, e prevedono la registrazione di nuova musica.”#FreeBritney pic.twitter.com/gc0lXJE0Sf — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) November 12, 2021