Billy Brasfield è un famoso makeup artist che ha lavorato per le più famose dive del pop, da Lady Gaga a P!nk, ma se c’è una cantante con cui è nata anche un’amicizia quella è Britney Spears. Nei mesi scorsi il truccatore ha appoggiato pubblicamente il movimento FreeBritney ed ha anche dichiarato che la stessa Spears è grata ai fan per quello che stanno facendo. In questi giorni Billy è tornato a parlare dal suo profilo Twitter e ha rivelato che la principessa del pop gli ha chiesto di dire personalmente ai suoi ammiratori di non credere a tutto quello che leggono.

“In questo paese è molto inusuale che un maschio abbia la custodia totale di un figlio eppure la madre di Britney non può decidere nulla nella vita della figlia. Perché? Perché così dice Jamie. Pensate che Britney sia libera? Pensate ad un avita in cui non potete guidare, votare o dire quello che volete.

Perché molti non parlano? Perché hanno paura. Sono spaventati di rompere le regole di Hollywood. A me però non importa, forse sono pazzo a dire queste cose. Settimane fa ho parlato su Instagram e ho detto diverse cose, usavo messaggi in codice e non ero molto chiaro. Poi Britney mi ha richiamato e mi ha ringraziato, quindi adesso apro la bocca e non mi faccio più troppi problemi.

Lei ha anche un messaggio per tutti voi, mi ha detto di dirvi di non credere a tutto quello che leggete. Comprendo che sia difficile capire cosa è vero e cosa non lo è, ma la verità è che lei sta bene. Ad esempio non è vero che non ha un telefono.

Britney si sta prendendo cura di se stessa! Ama leggere, andare in bicicletta, fare passeggiate e fare escursioni. In pratica fa quello che il resto di noi dà per scontato”.