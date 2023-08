Britney in Vaticano con Cardi B, il sogno della Spears

Sappiamo tutti quanto Britney Spears si diverta a pubblicare cose random sul suo account Instagram e ieri sera ha tirato in ballo Cardi B e il Vaticano!

Tra le sue iconiche giravolte, scatti di adorabili gattini e tazzine e citazioni bibliche, la popstar ha pubblicato delle foto della Basilica di San Pietro ed ha dichiarato che vorrebbe andare in Vaticano insieme alla nostra lanciatrice di microfoni preferita.

“Vorrei presentarmi in Vaticano insieme a Cardi B! Penso che i nostri c**i potrebbero portare tutti in chiesa! Restate tranquilli cari amici e non dimenticate mai di essere gentili!”

Britney e Cardi insieme in Vaticano potrebbe essere l’unico evento capace di farmi entrare in una chiesa (a patto che suonino un mix di WAP e Gimme More).

Britney Spears e l’Italia.

Non è la prima volta che la cantante di Piece of me parla del nostro paese. Due anni fa infatti la principessa del pop ha ricordato un suo soggiorno nella villa di Donatella Versace: “Sono qui pronta a rispondere a tutte le vostre domande. Qual è il mio viaggio di lavoro preferito? Probabilmente è quello che ho fatto in Italia molto tempo fa. Donatella Versace mi ha invitata e sono stata nella sua meravigliosa villa. Era davvero tutto bello, c’è stato un magnifico show di moda. Posso dire che è stato tutto perfetto. Mi sono tanto divertita in quell’occasione. Questa è un’esperienza che ricordo con gioia e quindi è stato il mio viaggio lavorativo preferito”.

Il mese scorso poi la Spears ha annunciato che sarebbe volata in Italia (cosa che non è successa): “Ciao ragazzi adesso pubblico questo perché domani vado in Italia e indosso la stessa giacca che indosso qui in queste foto [negli scatti Britney indossa un giacchetto invernale e tiene in mano un microfono]. Non ho idea di dove sia ma sono consapevole del microfono in mano!”.